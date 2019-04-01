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مقياس مهني خاص لانتقاء المتميزين لوظائف النيابة العامة

مقياس مهني خاص لانتقاء المتميزين لوظائف النيابة العامة
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تواصل – الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام، إبراهيم الرشيد، أن الشراكة بين المركز الوطني للقياس والنيابة العامة؛ بهدف إعداد مقياس خاص لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها ولمعرفة مدى إمكانية المتقدم على تولي وظيفتيْ التحقيق والادعاء العام واختيار الأفضل لهاتين الوظيفتين؛ لتولي المهام المتناسبة مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

ويشمل المقياس ثلاثة أبعاد رئيسية، الأول: القدرات العامة، ويتكون من قسمين: (اللفظي، والكمي)، الثاني: يتكون من (العلوم الشرعية، والقانون)، والثالث: المهارات الشخصية الاجتماعية والانفعالات والعواطف.

وأضاف أن التسجيل في المقياس متاح حالياً عبرالموقع الإلكترونيلـ”قياس” من خلال الملف الإلكتروني للمتقدمين الذين تم ترشيحهم من قِبَل النيابة العامة، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصيْ الشريعة والقانون من الجامعات السعودية.

وسيكون موعد إجراء المقياس يوم الثلاثاء 4 شعبان 1440هـ؛ وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك خالد بأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجامعة الطائف بالحوية، وجامعة القصيم ببريدة، وكلية المجتمع بالدمام، والمركز التربوي (كلية المعلمين سابقاً) بالرياض.

وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

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