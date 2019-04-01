إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالطائف

تواصل – الطائف:

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري وقع، أمس الأحد، بالطائف؛ مما أدى إلى استنفار مستشفى قيا العام جنوبي الطائف ورفع حالة الطوارئ.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية بإشراف من مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ أن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين إثر حادث مروري وُصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة، ولم تُسجل أي حالات وفاة.