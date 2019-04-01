الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدّرات بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدّرات بمحافظة جدة

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالطائف

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالطائف
0

تواصل – الطائف:

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري وقع، أمس الأحد، بالطائف؛ مما أدى إلى استنفار مستشفى قيا العام جنوبي الطائف ورفع حالة الطوارئ.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية بإشراف من مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ أن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين إثر حادث مروري وُصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة، ولم تُسجل أي حالات وفاة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حادث مروع.. مركبة تصيب 3 أشخاص وتقتلع صرافة وتحطم محلاً بجازان (صور)

حادث مروع.. مركبة تصيب 3 أشخاص وتقتلع صرافة وتحطم محلاً بجازان (صور)

حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو)

حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو)

الطائف.. اختفاء مواطن «خمسيني» والعثور على سيارته عالقة بين الصخور

الطائف.. اختفاء مواطن «خمسيني» والعثور على سيارته عالقة بين الصخور

حادثة مفجعة.. غرق طفلة في «أبحر جدة»

حادثة مفجعة.. غرق طفلة في «أبحر جدة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>