«الاتصالات» توفر وظائف بمجال التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف (LinkedIn) توفر وظائف بمجال التواصل الاجتماعي؛ للعمل بالوزارة بمدينة الرياض، بمسمى (خبير التواصل الاجتماعي، وأخصائي التواصل الاجتماعي).

الوظائف:

1 – خبير التواصل الاجتماعي (Social Media Exper):

– درجة البكالوريوس ويفضَّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها من التعليم والخبرة في الاتصالات أو التسويق أو الأعمال التجارية أو وسائل الإعلام الجديدة أو العلاقات العامة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التسويق أو التواصل مع خبرة عملية معتمدة في التسويق الرقمي.

2 – أخصائي التواصل الاجتماعي (Social Media Specialist).

– درجة البكالوريوس في الاتصالات أو التسويق أو الأعمال أو الإعلام الجديد أو العلاقات العامة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق أو التواصل مع خبرة عملية معتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2019/04/01م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) (اضغط هنا).