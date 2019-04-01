حادث مروع.. مركبة تصيب 3 أشخاص وتقتلع صرافة وتحطم محلاً بجازان (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

شهد الطريق الرابط بين مدينة جازان ومحافظة أبو عريش، فجر اليوم الاثنين، حادثاً مرورياً مروعاً انتهى بثلاث إصابات وتحطيم جهاز صراف واقتلاعه من مكانه والاصطدام بمحل قهوة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي: تلقت غرفة العمليات، فجر اليوم، الاثنين عند الساعة 3:21 بلاغاً عن اصطدام سيارة بصرّاف على طريق جيزان – أبوعريش.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة الأولى تبين وجود حالة إصابتها حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى أبوعريش لتلقي العلاج.

وحسب إفادة الجمهور للفرقة الإسعافية فإن حالتين قد تم نقلهما إلى المستشفى قبل وصولها إلى موقع الحادث.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادث للوقوف على تفاصيله وإنقاذ المصابين، والتأكّد من تأمين جهاز الصرَّاف حال وجود أموال به واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

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