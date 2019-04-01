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حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو)

حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام قائد مركبة بعكس السير والقيادة بتهور وسرعة جنونية؛ مما تسبب في وقوع حادث تصادم مروع على أحد الطرق السريعة في المملكة.

ووثق مقطع الفيديو الذي التقطه مواطن من الجهة المقابلة للطريق، قائد مركبة وهو يقود بسرعة جنونیة تخطت الـ 140 كم/ساعة، في ظل انعدام للرؤية بسبب التقلبات الجوية، لیصطدم بمركبة ويتسبب في حادث مأساوي.

يُشار إلى أن مخالفة عكس السير، يعاقب مرتكبھا بغرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف، إضافة إلى حجز المركبة حتى دفع الغرامة.

ولم يتسن لـ”تواصل”، تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول الذي أثار حالة من الاستياء بين متداوليه.

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