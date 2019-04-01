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«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 7 مناطق ابتداءً من الغد

«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 7 مناطق ابتداءً من الغد
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية تبدأ غداً على عدة مناطق، وتتمثل الحالة في استمرار حالات الأمطار الرعدية الربيعية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، على مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

وقالت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “إن هذه الحالات ستشمل كذلك أجزاءً من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها”.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن الحالات تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

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