«لادا-نيفا» الروسية قادمة بعزم 168 حصاناً و«محركين» (صور)

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تواصل – وكالات:

توقعت عدة صحف ومواقع أوروبية نجاحاً كبيراً لسيارات “لادا-نيفا” الروسية القادمة، التي صُممت لتكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزا في العالم.

وذكرت مجلة “Stern” الألمانية أن “الجيل الجديد من سيارات نيفا الشهيرة، والذي سينتج ضمن مشروع Lada 4×4 Vision، قد يلقى رواجاً كبيراً في أوروبا، بفضل التصميم المميز، والشهرة الواسعة التي تملكها سيارات نيفا بين عشاق مركبات الدفع الرباعي”.

وأشارت المجلة إلى أن واحدا من أهم العوامل التي ستساعد على انتشار هذه السيارة في أسواق أوروبا والعالم، هو القدرة على المنافسة، والجمع بين المواصفات والشكل المميز والسعر المقبول، تماما كما كانت النسخ التي سبقتها من نيفا.

ووفقا للنموذج الأولي الذي استعرضته روسيا لهذه السيارات، يلاحظ الشكل المميز للهيكل الذي صمم وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، وزود بانحناءات جانبية على شكل “X” للتقليل من مقاومة الهواء.

ومن المفترض أن تطرح “نيفا” الجديدة بسعر لن يزيد عن 20 ألف دولار، وتزود بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظام دفع رباعي، ونوعين من محركات البنزين، واحد بسعة 1.6 لتر وعزم 114 حصاناً، وآخر توربيني بسعة لترين، وعزم 168 حصاناً.

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