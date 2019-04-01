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طعنه بسكين.. النيابة تتحفظ على الطالب المعتدي على وكيل مدرسته في تبوك

طعنه بسكين.. النيابة تتحفظ على الطالب المعتدي على وكيل مدرسته في تبوك
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المدير العام للتعليم في منطقة تبوك إبراهيم العمري، أنه تم توقيف الطالب الذي اعتدى بسكين على وكيل المدرسة وسدد له طعنة نافذة، وتحفظت النيابة العامة عليه، لافتاً إلى أنه تم إطلاق سراح والده الذي كان معه خلال المشاجرة.

وأوضح العمري أن والد الطالب حضر إلى مكتب التعليم في الوجه، واعتذر عما صدر منه، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق من إدارة المتابعة والشؤون القانونية والإرشاد الطلابي فيما يخص الطالب، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق حال صدورها.

وكشفت مصادر مطلعة، عن امتناع معلمي مجمع مدارس “الجو” في جميع المراحل الدراسية المختلفة عن العمل، وذلك على خلفية اعتداء أحد الطلاب على وكيل المدرسة بالسلاح الأبيض.

وأوضحت المصادر أن المعلمين اكتفوا بإثبات الحضور لمدة نحو أسبوعين، لحين تنفيذ مطالبهم بعودة الحراسات الأمنية للمجمع، ومحاسبة ولي أمر الطالب المعتدي، بحسب “الحياة”.

ونفى العمري، انقطاع الهيئة التعليمية عن العمل، مؤكداً وقوف الإدارة قلباً وقالباً مع المعلمين، وستدعمهم في الأمور الأمنية وتطبيق الأنظمة.

 

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