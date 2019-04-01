قرار حاسم من المملكة بشأن «طائرات الكوارث»

تواصل – الرياض:

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن المملكة لا تعتزم السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالطيران في المجال الجوي السعودي في المستقبل القريب، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن الوزير العامودي.

وشهدت الأشهر الماضية عدة حوادث طيران في مختلف البلدان، راح ضحيتها مئات الركاب، كان القاسم المشترك فيها جميعا طائرات بوينغ 737 ماكس، آخرها الطائرة الإثيوبية المنكوية والتي قتل فيها فيها 157 شخصاً، ما دفع البعض لإطلاق اسم “طائرات الكوارث” على هذا الطراز من طائرات بوينغ.

وأوضح الوزير نبيل العامودي في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الطيران المدني الدولي، اليوم (الاثنين)، أن قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية يشكل رافدا مهما يدعم تحقيق رؤية 2030، وقد شملت خطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرات تهدف للتطوير والتوسع في مجال صناعة النقل الجوي من أجل وصول المملكة إلى المرتبة الـ25 وفق مؤشر الأداء اللوجستي – LPI الصادر عن البنك الدولي.

وأضاف: منذ انضمام المملكة إلى منظمة الطيران المدني (الإيكاو) وهي تسهم بشكل كبير وفعال في الجهود والمشاريع التي تبنتها المنظمة، أبرزها استضافة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للإيكاو.

وأشار إلى أن من ضمن جهود المملكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، تكفلها بتقديم الدعم والتمويل لتشغيل المنظمة، ومساعدة دول الإقليم لتنفيذ كل من برنامج السلامة للدولة (SSP) ونظام إدارة السلامة الجوية (SMS)، واستضافة البرنامج التعاوني لأمن الطيران لإقليم الشرق الأوسط (CASP-MID).

وشدد العامودي على أن المملكة تتابع مستجدات الطيران الدولي، مثل الأمن الإلكتروني ونظم الطائرات غير المأهولة وطائرات الدرونز، وانطلاقا من دور الهيئة في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، فقد أصدرت حزمة من التشريعات واللوائح التي تنظم عمل هذه الطائرات وتؤدي إلى تحسين وتنظيم عملها.