تنفيذ حُكم القتل في «مُهرِّبة كوكايين» إفريقية بجدة

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهربة كوكائين مخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعوة، كوديرات اديسولا افولابي – نيجيرية الجنسية – عند قيامها بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بما نسب إليها، وبإحالتها إلى المحكمة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليها شرعاً والحُكم بقتلها تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانية، كوديرات اديسولا افولاب، اليوم الاثنين 25/ 07 / 1440 هـ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.