«تنبيهات متقدمة» تحذر من تقلبات جوية على 6 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 6 تنبيهات متقدمة، تحذر من تقلبات جوية اليوم الثلاثاء على مناطق: الرياض، ونجران، والقصيم، والجوف، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية.

وحذرت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على كل من “المجمعة، وشقراء، والزلفي، والدوادمي، والرياض، والخرج، والأفلاج، والأجزاء المجاورة”، وذلك بداية من الساعة الواحدة ظهراً إلى العاشرة مساءً.

فيما تضمن التنبيه في منطقة نجران تحذيراً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات “نجران، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة”، مبينا أن الحالة تبدأ من الساعة 4 عصرا وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

أما في القصيم فتضمن التنبيه المتقدم، تحذيرات من نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي لإثارة الأتربة والغبار، التي تتسبب في انعدام شبه تام في الرؤية الأفقية، على محافظات “بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، والأجزاء المجاورة”، وذلك خلال الفترة من 12 ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وحذر التنبيه من نشاط في الرياح السطحية بمنطقة الجوف، ما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وانعدام شبه تام للرؤية الأفقية، على محافظات “سكاكا، ودومة الجندل، والأجزاء المجاورة”، وذلك خلال الفترة من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وفي المنطقة الشرقية حذر التنبيه المتقدم الذي أطلقته الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية الذي يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، ما يتسبب بشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على محافظات “حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والخفجي، والجبيل، والدمام، والخبر، والأحساء”، مبيناً أن الحالة تبدأ من 11 صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وحذر التنبيه في منطقة الحدود الشمالية من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل محافظات “عرعر، ورفحا والأجزاء المجاورة”، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى الثامنة مساءً.