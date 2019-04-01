اعرف حقوقك.. متى يتحمل المُؤجر تكلفة الصيانة ومتى يتحملها المستأجر؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف الحسابالرسمي لمبادرة “إيجار”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الحالات التي يتوجب فيها على المؤجر تحمل نفقات صيانة العقار وكذلك الحالات التي يتوجب فيها على المستأجر تحمل تلك النفقات، وذلك وفقا لعقد الإيجار الموحد، حفاظا على حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأوضح الحساب أن المؤجر يلتزم بصيانة العقارات في ٤ حالات:

– دفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدات الإيجارية.

– ترميم تصدعات الجدران الجوهرية وهبوط الأسقف.

– إصلاح تهريب المياه داخل الجدران والأسقف.

– صيانة الأجزاء المشتركة التابعة للعقار.

فيما يلتزم المستأجر بصيانة العقار في هذه الحالة:

يتحمل المستأجر جميع الصيانات والترميمات المترتبة على الانتفاع من الوحدات الإيجارية.