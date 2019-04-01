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«كاتب» يطالب بسحب الجوالات من رجال المرور أثناء العمل

«كاتب» يطالب بسحب الجوالات من رجال المرور أثناء العمل
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 تواصل – فريق التحرير:

طالب الكاتب  عبدالله بن بخيت، بسحب الجوالات من رجال المرور أثناء أداء واجبهم كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من تطوير برامج تقنية لا يتم الاعتماد فيها على العنصر البشري لحفظ أمن وسلامة الطرق.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ” إن كثيرا من سائقي السيارات يفضلون الانشغال بالجوال على حياته وحياة الآخرين وبعض رجال المرور يفضل الانشغال بالجوال أثناء المناوبة.

وقال إن انشغال سائق السيارة بالجوال أثناء القيادة هو نتيجة انشغال رجل المرور عن عمله بالجوال.

وتابع قائلا: “نسمع أن إدارة المرور غلظت العقوبات ونسمع أن إدارة المرور طورت الإشارات ونسمع أن إدارة المرور ركبت تقنيات جديدة.. إلخ، ولكننا لم نسمع أبداً عن مشروع تطوير رجال المرور أنفسهم”.

وأضاف: “عندما تتأمل في التسارع في توريد هذه التقنيات سيتبادر إلى ذهنك أن خطة المرور النهائية هو التخلص من الحاجة للإنسان بأي ثمن وبأسرع وقت، إدارة المرور في سباق محموم مع تطور التقنيات، يستعجلون شركات التكنولوجيا أن تقدم روبوتات تقوم بدور الإنسان بالكامل، ولأن الروبوتات لا أقارب لها ولا أصدقاء فلا حاجة لها بالتسلية بجهاز الجوال عندما تقف عند الإشارات لمراقبة سير العمل، ستكون هذه التقنية آخر تقنية يتم توظيفها في مرور المملكة قبل تسريح آخر رجل مرور من الخدمة لانتفاء الحاجة له”.

واختتم قائلا: “قبل أن يصبح مشروع الروبوتات الطموح واقعاً أرجو سحب جوالات رجال المرور من أيديهم أثناء أداء واجباتهم إلى أن تتوفر هذه التقنية.. إجراء مؤقت”.

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