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«الصحة» تعلن أسماء «أدوية» تُمكّنك من الإقلاع عن التدخين

«الصحة» تعلن أسماء «أدوية» تُمكّنك من الإقلاع عن التدخين
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت المديرية الصحية بمنطقة الرياض، نصائح مهمة تساعد مدمني التدخين في الإقلاع عنه، مقدمه عددا من الأودية التي تساعد على عملية الإقلاع.

وأوضحت صحة الرياض، عبر “إنفوجرافيك”، نشرته على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن أدوية الإقلاع تساعد على تقليل الرغبة في التدخين حيث تقوم بإعطاء كمية قليلة من النيكوتين، ولكن من دون آثار خطيرة.

وقدمت نموذجين للأدوية المستخدمة في الإقلاع عن التدخين، أولهما باسم فارينكلين واسمه التجاري شامبكس، موضحاً أن موانع استعماله تتمثل في النقص الشديد في وظائف الكلى أو تناول بعض الأدوية النفسية، إضافة إلى الحمل والرضاعة الطبيعية.

وأشارت إلى أنه يُستخدم للبالغين فوق 18 عاما، ومدة العلاج ثلاثة أشهر قد تمتد إلى ستة أشهر، ويعتبر أكثر الأدوية فعالية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

أما الدواء الآخر فيحمل اسم “نيوكتين” وموانع استعماله هي: الحمل والرضاعة الطبيعية، الأمراض الجلدية والحساسية الصدفية.

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