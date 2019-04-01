قرار مهم من «العمل» بشأن ممثلي مبيعات شركات الأدوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتماد ممثل المبيعات لشركات الأدوية كممارس مهني صيدلي معتمد.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”: استكمالاً لاستثمار جاذبية المهنة للكوادر الوطنية، تم اعتماد ممثل المبيعات لشركات الأدوية، كممارس مهني صيدلي معتمد وتحديد نسبة التوطين 40 %.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق، مبادرة توطين مهنة الصيدلة؛ مبينة أن هذه المبادرة تستهدف رفع مشاركة الصيادلة السعوديين في المهنة، عبر احتساب نسبة توطين مستهدفة توطين 20 % من وظائف الصيدلة في المنشآت التي يزيد فيها عدد الصيادلة غير السعوديين على 5 موظفين.

وأكدت الوزارة أنها ستحفز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة التي ستخدم الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد، بإيجاد وظائف لهم لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.