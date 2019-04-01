«أبل آي باد» ميني الجديد.. مميزات رائعة

تعمل شركة أبل على تحديث باقة منتجاتها المصغرة “ميني”، وبعد تحديث الشركة الأمريكية لجهاز ماك ميني، أطلقت شركة أبل الإصدار الجديد من الحاسوب اللوحي، آي باد ميني.

ومن الملاحظ أن أبل لم تحدث الحاسوب اللوحي المدمج، المزود بشاشة قياس 7.9 بوصات منذ 4 أعوام تقريباً، وأطلقت أخيراً الإصدار الجديد، الذي تخطى عدة أجيال بفضل المعالجات والمستشعرات فيه.

شاشة أكثر سطوعاً

ولا يلاحظ المستخدم هذه القفزة الكبيرة على صعيد التصميم الخارجي لجهاز آي باد ميني، حيث يبدو الإصدار الجديد مثل الموديل آي باد ميني 4، ولكن عند تشغيله تبدو الشاشة أكثر سطوعاً، كما أنه يدعم أيضاً تقنية أبل True Tone، ويمكن مواءمة درجة حرارة ألوان الشاشة تبعاً للإضاءة المحيطة،التقنية التي اقتصرت في السابق على الموديلات الكبيرة الفاخرة مثل آي باد برو، والهاتف الذكي آي فون.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يأتي أصغر حاسوب لوحي من أبل بنفس مستوى تجهيزات أفضل موديلات آي فون، وعلى غرار هاتف آي فون XS، فإن الجهاز اللوحي آي باد ميني الجديد، مزودٌ بمعالج A12 Bionic سداسي النوى.

في حين أن الموديل السابق كان يعتمد على المعالج A8، وانعكس تغيير الجيل على مستوى الأداء بشكل مثير للإعجاب، فإذا استخدمت نواة حوسبة واحدة لأحد التطبيقات فإن مستوى الأداء يرتفع بنسبة 278%، وتصل هذه القيمة إلى 356% عند استعمال عدة أنوية حوسبة.

وبالنسبة لبطاقة الرسوميات فإنها تمتاز بقيم فائقة أيضاً، إذ أظهرت قيماً أعلى بمقدار أربع مرات في برامج اختبار الأداء مقارنة بالموديل السابق، وبالتالي فإن جهاز آي باد ميني يعتبر مثل جهاز ألعاب محمول بتجهيزات جيدة للجيل الجديد من الألعاب.

فترة تشغيل البطارية

ورغم الأداء الفائق للحاسوب اللوحي الجديد، إلا أن ذلك لا يؤثر سلباً على تشغيل البطارية. ورغم أن أبل خفضت سعة البطارية من 27.6 إلى19.6 وات ساعة، إلا أن تشغيل البطارية بجهاز آيباد ميني الجديد بلغ 10.3 ساعات مع تشغيل لعبة مقعدة ثلاثية الأبعاد Asphalt 8، بزيادة ساعتين ونصف مقارنة مع الموديل السابق.

وزادت تشغيل البطارية إلى أكثر من 3 ساعات عند استعمال التطبيقات الأخرى مثل تشغيل الفيديو، أو تصفح الويب، ويرجع السبب في ذلك إلى معمارية المعالج A12 الجديد الموفرة للطاقة.

وعلى عكس الجيل الحالي لهاتف آي فون أو سلسلة الحاسوب اللوحي آي باد برو استمرت أبل في الموديل الجديد في الاعتماد على نظام التعرف على بصمة الأصابع TouchID وتخلت عن وظيفة التعرف على الوجه FaceID المعقدة، كما أن جهاز آي باد ميني لا يزال يتضمن مقبس السماعة التقليدي 3.5 مم، على غرار جهاز آيباد آير الأكبر.

أبل Pencil

ومن ضمن الوظائف الجديدة في الجهاز اللوحي آي باد ميني دعم إدخال البيانات بالقلم، إلا أن ذلك يقتصر على الجيل الأول من قلم أبل Pencil، وليس الجيل الثاني الأكثر تطوراً، ولذلك يتعذر شحن القلم لاسلكياً بوضعه على حافة جسم الحاسوب اللوحي مثل جهاز آي باد برو، ويضطر المستخدم إلى شحن القلم عبر منفذ Lightning بالحاسوب.

وعلى الجانب الآخر لا يزال تحديث الكاميرا بالجهاز اللوحي آي باد ميني ضعيفاً إلى حد ما، فرغم تحسين أبل للبرنامج، إلا أن ألوان الصور تظهر مشوشة قليلاً، كما يفتقر الجهاز الجديد إلى الفلاش ولا يتيح تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

ويتميز الموديل الجديد بوظيفة اتصال تبدو جيدة، إذ يدعم نظرياً نقل البيانات بتقنية LTE بسرعة تصل إلى 1000 ميغابت في الثانية، وإلى جانب بطاقة SIM القابلة للتركيب توجد أيضاً بطاقة eSIM مدمجة.

ويبلغ سعر جهاز أبل آي باد ميني بسعة تخزين 64 جيغابايت وشبكة WLAN اللاسلكية نحو 400 دولار أمريكي.