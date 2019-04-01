الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

بأيادٍ وطنية.. ولي العهد يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» (صور)

بأيادٍ وطنية.. ولي العهد يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» (صور)

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس

«أبل آي باد» ميني الجديد.. مميزات رائعة

«أبل آي باد» ميني الجديد.. مميزات رائعة
0

تواصل – وكالات:

تعمل شركة أبل على تحديث باقة منتجاتها المصغرة “ميني”، وبعد تحديث الشركة الأمريكية لجهاز ماك ميني، أطلقت شركة أبل الإصدار الجديد من الحاسوب اللوحي، آي باد ميني.

ومن الملاحظ أن أبل لم تحدث الحاسوب اللوحي المدمج، المزود بشاشة قياس 7.9 بوصات منذ 4 أعوام تقريباً، وأطلقت أخيراً الإصدار الجديد، الذي تخطى عدة أجيال بفضل المعالجات والمستشعرات  فيه.

شاشة أكثر سطوعاً

ولا يلاحظ المستخدم هذه القفزة الكبيرة على صعيد التصميم الخارجي لجهاز آي باد ميني، حيث يبدو الإصدار الجديد مثل الموديل آي باد ميني 4، ولكن عند تشغيله تبدو الشاشة أكثر سطوعاً، كما أنه يدعم أيضاً تقنية أبل True Tone، ويمكن مواءمة درجة حرارة ألوان الشاشة تبعاً للإضاءة المحيطة،التقنية التي اقتصرت في السابق على الموديلات الكبيرة الفاخرة مثل آي باد برو، والهاتف الذكي آي فون.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يأتي أصغر حاسوب لوحي من أبل بنفس مستوى تجهيزات أفضل موديلات آي فون، وعلى غرار هاتف آي فون XS، فإن الجهاز اللوحي آي باد ميني الجديد، مزودٌ بمعالج A12 Bionic سداسي النوى.

في حين أن الموديل السابق كان يعتمد على المعالج A8، وانعكس تغيير الجيل على مستوى الأداء بشكل مثير للإعجاب، فإذا استخدمت نواة حوسبة واحدة لأحد التطبيقات فإن مستوى الأداء يرتفع بنسبة 278%، وتصل هذه القيمة إلى 356% عند استعمال عدة أنوية حوسبة.

وبالنسبة لبطاقة الرسوميات فإنها تمتاز بقيم فائقة أيضاً، إذ أظهرت قيماً أعلى بمقدار أربع مرات في برامج اختبار الأداء مقارنة بالموديل السابق، وبالتالي فإن جهاز آي باد ميني يعتبر مثل جهاز ألعاب محمول بتجهيزات جيدة للجيل الجديد من الألعاب.

فترة تشغيل البطارية

ورغم الأداء الفائق للحاسوب اللوحي الجديد، إلا أن ذلك لا يؤثر سلباً على تشغيل البطارية. ورغم أن أبل خفضت سعة البطارية من 27.6 إلى19.6 وات ساعة، إلا أن تشغيل البطارية بجهاز آيباد ميني الجديد بلغ 10.3 ساعات مع تشغيل لعبة مقعدة ثلاثية الأبعاد Asphalt 8، بزيادة ساعتين ونصف مقارنة مع الموديل السابق.

وزادت تشغيل البطارية إلى أكثر من 3 ساعات عند استعمال التطبيقات الأخرى مثل تشغيل الفيديو، أو تصفح الويب، ويرجع السبب في ذلك إلى معمارية المعالج A12 الجديد الموفرة للطاقة.

وعلى عكس الجيل الحالي لهاتف آي فون أو سلسلة الحاسوب اللوحي آي باد برو استمرت أبل في الموديل الجديد في الاعتماد على نظام التعرف على بصمة الأصابع TouchID وتخلت عن وظيفة التعرف على الوجه FaceID المعقدة، كما أن جهاز آي باد ميني لا يزال يتضمن مقبس السماعة التقليدي 3.5 مم، على غرار جهاز آيباد آير الأكبر.

أبل Pencil
ومن ضمن الوظائف الجديدة في الجهاز اللوحي آي باد ميني دعم إدخال البيانات بالقلم، إلا أن ذلك يقتصر على الجيل الأول من قلم أبل Pencil، وليس الجيل الثاني الأكثر تطوراً، ولذلك يتعذر شحن القلم لاسلكياً بوضعه على حافة جسم الحاسوب اللوحي مثل جهاز آي باد برو، ويضطر المستخدم إلى شحن القلم عبر منفذ Lightning بالحاسوب.

وعلى الجانب الآخر لا يزال تحديث الكاميرا بالجهاز اللوحي آي باد ميني ضعيفاً إلى حد ما، فرغم تحسين أبل للبرنامج، إلا أن ألوان الصور تظهر مشوشة قليلاً، كما يفتقر الجهاز الجديد إلى الفلاش ولا يتيح تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

ويتميز الموديل الجديد بوظيفة اتصال تبدو جيدة، إذ يدعم نظرياً نقل البيانات بتقنية LTE بسرعة تصل إلى 1000 ميغابت في الثانية، وإلى جانب بطاقة SIM القابلة للتركيب توجد أيضاً بطاقة eSIM مدمجة.

ويبلغ سعر جهاز أبل آي باد ميني بسعة تخزين 64 جيغابايت وشبكة WLAN اللاسلكية نحو 400 دولار أمريكي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أبل» تجدد جهاز «آي ماك».. سعره 1799 دولاراً أمريكياً

«أبل» تجدد جهاز «آي ماك».. سعره 1799 دولاراً أمريكياً

تسجيل حالة «كورونا» لسبعيني مخالط للإبل بـ«عفيف»

تسجيل حالة «كورونا» لسبعيني مخالط للإبل بـ«عفيف»

«آبل» تعلن عن خدمة «الاشتراك المدفوع» أواخر مارس

«آبل» تعلن عن خدمة «الاشتراك المدفوع» أواخر مارس

«أبل» تبدأ بيع نسخ مجددة من «آيفون إكس».. إليك السعر

«أبل» تبدأ بيع نسخ مجددة من «آيفون إكس».. إليك السعر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>