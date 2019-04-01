كيف يتصرف طلاب المدارس عند وقوع الزلازل؟.. «هيئة المساحة» توضح

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، الكيفية التي يجب أن يتصرف بها الطلاب عند حدوث الزلازل، لضمان عدم تعرضهم للأذى، والخروج بأمان من داخل المباني الدراسية.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو تعليمي، إنه في حال حدوث زلزال فإن على الطلاب اتباع عدد من التعليمات، في مقدمتها المحافظة على الهدوء، وعدم الانفعال، ومن ثم الاحتماء تحت الطاولات، أو داخل الممرات قرب الزوايا الداخلية للمبنى.

ونصحت الطلاب بالحرص على الابتعاد عن الأمان التي تشكل خطورة كالنوافذ، والأجسام المعلقة، وعلى الطلاب المتواجدين في الفناء الخارجي للمدرسة الابتعاد عن المباني، والاتجاه إلى الأماكن المفتوحة.

وأضافت أنه بعد انتهاء الزلزال يجب مغادرة الفصل على الفور، وأن يحرص كل طالب على حماية رأسه باستخدام الحقيبة المدرسية، تحسباً لحدوث أي توابع للزلزال، أو سقوط بعض الأشياء غير الثابتة، مشددة على ضرورة الخروج بصورة منظمة، والتوجه إلى الأماكن المحددة للتجمع.