قرار رسمي من «تعليم مكة» بشأن المعلم المعتدي على «شقيقين» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم إدارة التعليم بمكة المكرمة طلال الردادي، إن قضية اعتداء معلم على طالبين شقيقين، لا تزال قيد التحقيق.

وأكد الردادي لبرنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” على استبعاد المعلم عن التدريس بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وشدد الردادي على أن إدارة التعليم لن تتهاون في تطبيق العقوبة النظامية بحق المتسبب في إصابة الطالب، مؤكدا على أن الوزارة تمنع استخدام العنف إطلاقا ضد الطلاب بأي شكل.

وأشار إلى أن التقرير الطبي أثبت حالة الاعتداء على الطالب، وأن بقية التفاصيل ستتضح بعد الانتهاء من التحقيق، مقدماً أسفه الشديد لوالدة الطالبين على ما جرى لهما.