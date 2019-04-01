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القوات البحرية الملكية تعلن فتح باب القبول على وظائف في 5 مدن

القوات البحرية الملكية تعلن فتح باب القبول على وظائف في 5 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات البحرية الملكية، فتح باب القبول على 179 وظيفة شاغرة للرجال، في مجال المساندة الفنية، في 5 مدن وهي “الرياض، الجبيل، جدة، الدمام، وجازان”، خلال الفترة “الأحد 2/ 8 – السبت 8/ 8/ 1440هـ”.

وأوضحت القوات البحرية، أن الوظائف المطلوب شغلها تتضمن وظائف في مجالات “الهندسة، والميكانيكا، والكهرباء، والإلكترونيات، والخراطة، والنجارة، والدهان، والحدادة، وتشغيل الرافعات، والأسلحة، والسلامة، ومكافحة الحريق، والتموين، والحاسب الآلي، والمحاسبة، والإدارة والقانون، والترجمة، وأعمال الخدمات”.

و اشترطت، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، داعية الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط للتقديم على رابط التقديم بموقع القوات البحرية الملكية “الرابط”، مبينة أن التعيين في هذه الوظائف سيكون عن طريق التعاقد.

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