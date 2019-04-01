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نصائح مهمة لـ «حمل صحي».. لتغذية الأم والجنين

نصائح مهمة لـ «حمل صحي».. لتغذية الأم والجنين
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة “الصحة” نصائح للمرأة الحامل بأهمية الالتزام بالتغذية الجيدة المتوازنة وذلك لصحة الأم والجنين، واختيار أطعمة صحية ذات قيمة غذائية عالية، مؤكدة أن نوعية الطعام أهم من كميته.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في توتير ضمن حملة لحمل ـ صحي أنه يجب على المرأة الحامل تجنب أكل اللحم والبيض غير المطبوخ والسمك النيئ والمحار، والأسماك عالية الزئبق، وتجنب الإكثار من الأسماك الزيتية، والكافيين، والحليب غير المبستر.

وأضافت “الصحة” أنه يجب على المرأة منذ اتخاذ قرار الحمل الالتزام بالتطعيمات وأخذ اللقاحات المناسبة قبل الحمل, وكذلك تناول مكملات فيتامين “د” الذي يعزز صحة الأسنان والعظام، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وأخذ مكملات حمض الفوليك وذلك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر، مع ضرورة مناقشة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو مكملات غذائية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتزويدهم بالنصائح الطبية والإرشادات الصحية.

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