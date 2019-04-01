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أردوغان يعترف بخسارته الكبيرة في أنقرة.. وتضارب بشأن «إسطنبول»

أردوغان يعترف بخسارته الكبيرة في أنقرة.. وتضارب بشأن «إسطنبول»
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تواصل – وكالات:

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخسارة بعض المدن التركية الكبرى لصالح المعارضة.

وقال أردوغان للصحافيين في أنقرة، إن حزبه سيطعن على النتائج أينما دعت الحاجة، مضيفاً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوزارات والمؤسسات لجعل نظام الحكم أكثر حيوية.

ونقلت العربية نت، عبر مراسليها أن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خسر مدناً كبرى مثل أنقرة وأنطاليا وأزمير، في الانتخابات البلدية.

وأكدوا أن حزب العدالة والتنمية خسر العاصمة أنقرة بفارق 3 نقاط كاملة، مشيرين إلى أن الرئيس التركي خسر مدناً رئيسية فاز بها في الانتخابات الماضية.

في حين، قال رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية: إن مرشحي حزبه فازوا في الانتخابات البلدية بالمدن الثلاث الرئيسية الأحد، وفقا لبيانات الحزب.

وفي تصريحات للصحافيين، قال كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن مرشحي الحزب فازوا في أنقرة وإسطنبول وازمير ومدن أخرى متقدمين على منافسين من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلن مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزه ببلدية اسطنبول في ختام معركة شرسة بلغ الفارق في الأصوات فيها بينه وبين مرشح المعارضة أقل من عُشر نقطة مئوية.

فقد حصل مرشح العدالة والتنمية على 48.71 في المئة من الأصوات مقابل 48,65 % لمرشح حزب الشعب الجمهوري، بحسب نتائج رسمية أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

لكن مرشح المعارضة في إسطنبول أعلن فوزه أيضا. وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض ” اعلم أننا فزنا في اسطنبول، إنه أمر واضح”.

وأدلى ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على شعبية أردوغان.

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