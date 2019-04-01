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«وجبة خفيفة» أقصر الطرق لأمراض القلب والسكري.. تعرف عليها

«وجبة خفيفة» أقصر الطرق لأمراض القلب والسكري.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

خلصت دراسة حديثة إلى أن متناولي الوجبات الخفيفة «سناكس» مع مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، معرضون لخطر الإصابة بمرض القلب والسكري بنسبة 71% من غيرهم.

ويقول باحثو الجامعة الاتحادية بمدينة بورتو أليغري البرازيلية بقيادة بيتريز شان: «من الضروري تقليص مدة مشاهدة التلفاز، مع تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

وفي الدراسة التي بحثت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الطلاب في سن المدرسة، تابع الباحثون بيانات 34 ألف مراهق، بأعمار بين 12-17 عاما، 85% منهم يتناولون «سناك» أمام التلفاز، و64% أثناء استخدام الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.

وبعد قياسات ضغط الدم واختبارات نسبة الغلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. لتكشف النتائج أن 2.5% ممن أمضوا 6 ساعات أو أكثر يوميا أمام الشاشات، يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، فيما أظهرت التحاليل أنهم عرضة بنسبة 71% للإصابة بالمتلازمة مقارنة بمن قضوا وقتا أقل أمام الشاشات.

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