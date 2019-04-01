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محرك بحث يتفوق على غوغل في حماية الخصوصية

محرك بحث يتفوق على غوغل في حماية الخصوصية
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تواصل – وكالات:

يتفوّق محرك البحث Startpage على محرك بحث غوغل على مستوى الخصوصية وحماية البيانات، وذلك وفق نتائج اختبار أجرته الهيئة الألمانية لاختبار السلع، على 10 محركات بحث.

وأظهرت نتائج الاختبار أن محرك البحث Startpage يمتاز بأمان نقل البيانات، ولم يُظهر عيوباً في توضيح سياسة الخصوصية، في حين أظهر محرك بحث غوغل أوجه قصور واضحة للغاية في سياسات الخصوصية، رغم تميزه من حيث نتائج البحث وسهولة الاستخدام.

ويوفر محرك البحث Startpage نتائج بحث غوغل نفسه، إذ يعتمد أساساً على تقنيات بحث غوغل، لكن مع تصفح مجهول الهوية ودون تتبع المستخدم.

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