الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بأيادٍ وطنية.. ولي العهد يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» (صور)

بأيادٍ وطنية.. ولي العهد يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» (صور)

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في «الشرقية»

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في «الشرقية»

النص الكامل لكلمة خادم الحرمين في القمة العربية بتونس

النص الكامل لكلمة خادم الحرمين في القمة العربية بتونس

عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين

عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين
0

تواصل – وكالات:

أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية، لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على تجنب الحكة بسبب الحساسية، ربما تطرح للاستخدام قريباً مع استكمال دراستين في مراحلهما الأخيرة.

وكتب باحثون في دورية “القرنية” أن العدسات التي تحتوي على مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية) والتي طورتها واختبرتها شركة جونسون آند جونسون، خففت أعراض حساسية العين بشكل كبير.

وقال برايان بال مدير قسم العلوم السريرية في مركز فيجن كير التابع لجونسون آند جونسون، والذي شارك في إعداد الدراسة “هذه نتائج مشجعة جداً…. أكثر من 20% من الناس يعانون من حساسية في العين. سيكون لها تأثير كبير على حياتهم”.

واختبرت التجربتان العشوائيتان اللتان مولتهما جونسون آند جونسون، فاعلية وسلامة العدسات التي تطلق ببطء مادة كيتوتيفين المضادة للحساسية. وشملت التجربتان 244 متطوعاً تراوحت أعمارهم بين 12 و61 عاماً.

وقال بال إن بعض المتطوعين الذين كانوا يضعون عدسات مزودة بمضادات الهيستامين لم يبلغوا عن شعورهم بأي حكة بينما أبلغ آخرون عن حكة مزعجة ولكنها محتملة.

ورحب الدكتور كريستوفر ستار بالنتائج الجديدة. وقال ستار وهو طبيب عيون وأستاذ جامعي “هذه نتائج جديدة ومثيرة للاهتمام على عدد من المستويات… أعالج الكثير من المرضى الذين يعانون من الحساسية الموسمية في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “أعاني أنا أيضاً من حكة في عيني ومن الوهلة الأولى سأستخدم هذا المنتج.. في ظل هذه البيانات الإيجابية”. وذكر بال أنه لا يعرف متى ستطرح العدسات الجديدة للبيع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طرق بديلة وفعالة لمواجهة حساسية العين.. تعرف عليها

طرق بديلة وفعالة لمواجهة حساسية العين.. تعرف عليها

«الغذاء والدواء» تُحذِّر من عدسات لاصقة مقلدة لعلامة معروفة

«الغذاء والدواء» تُحذِّر من عدسات لاصقة مقلدة لعلامة معروفة

عدسات لاصقة تراقب الوضع الصحي لمرضى السكري

عدسات لاصقة تراقب الوضع الصحي لمرضى السكري

«الغذاء والدواء» تحذر من عدسات لاصقة تسبب حرقة في العين

«الغذاء والدواء» تحذر من عدسات لاصقة تسبب حرقة في العين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد
غرابُ كايزن!
تدوينات حرة

غرابُ كايزن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>