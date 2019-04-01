صحة المدينة تحقق في وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي بالمستشفى محل عملها

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تحقق مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في شكوى تقدم بها مُقيم باكستاني ضد مستشفى خاص، يتهمه فيها بالتسبب في وفاة زوجته التي كانت تعمل ممرضة لدى نفس المستشفى بخطأ طبي.

وتشير التفاصيل، إلى أن ممرضة باكستانية تدعى سكينة يوسف وقعت ضحية خطأ طبي في المستشفى الذي تعمل فيه، بعدما جرى حقنها بـ”مُغذ” من قبل إحدى زميلاتها خلال حملها في الشهر التاسع؛ ما تسبب في وفاتها وإصابة طفلها بالعمى والوفاة الدماغية، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضح زوج الضحية ويدعى وسيم شريف، أن زوجته كانت حاملاً في الشهر التاسع ولم تكن تشكو من أي ألم، لكنها فوجئت بإحدى زميلاتها تطلب منها الحضور إلى المستشفى فجراً، قبل أن تحقنها بـ”مغذ” لتتأخر حالتها وتتعرض لحالة إغماء.

ولفت إلى أن زوجته أدخلت غرفة العمليات وأجري لها عملية قيصرية عاجلة، قبل أن يتم إجراء عملية أخرى باستئصال الرحم؛ بسبب إصابتها بنزيف لتتوفى بعدها، فيما أصيب الطفل بعمى ووفاة دماغية أيضاً.

بدورها أكدت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة أنها أحالت الملف الطبي للأم وطفلها حسب الإجراءات النظامية والقانونية إلى التحقيق، كما تم تأجيل سفر من له علاقة بالقضية لحين انتهاء التحقيقات.