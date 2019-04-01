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قتلى جراء تحطم طائرة في ألمانيا
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تواصل – متابعات:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة ارتسهاوزن الألمانية، فيما أصيب ثلاثة أفراد من الشرطة في حادث تصادم لسيارتهم عندما كانوا في طريقهم إلى مكان الحادث.

و قالت الشرطة إن طائرة تضم ستة مقاعد قد سقطت بأحد الحقول واندلعت فيها النيران، مضيفة أن الشواهد الأولية أفادت باحتراق الطائرة تمامًا بعد سقوطها.

و غطى الحطام دائرة نصف قطرها 20 مترًا حول الطائرة، وأغلقت الشرطة دائرة الحادث على نطاق واسع. وتولت الشرطة الجنائية و المكتب الاتحادي للتحقيق في حوادث الطيران التحقيق في الواقعة .

وعلى بُعد كيلومترات قليلة من مكان الحادث، اصطدمت سيارة عمليات للشرطة مع سيارة أخرى مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة أوفنباخ أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات خطيرة للأفراد الثلاثة الذين كانوا يستقلون سيارة الشرطة في طريقهم إلى موقع حادث الطائرة، فيما لقي الشخصان الآخران اللذان كانا في السيارة الأخرى مصرعهما.

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