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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران و الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم ،الرياض و الشرقية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج.

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