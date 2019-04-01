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فيديو مؤثر.. والد أحد شهداء الحد الجنوبي يروي آخر حديث له مع والدته

فيديو مؤثر.. والد أحد شهداء الحد الجنوبي يروي آخر حديث له مع والدته
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث والد الشھید النقیب سلیمان بن محمد القزلان الذي استشھد في الحد الجنوبي، عن صفات ابنه الراحل وكیف كان حاله مع أسرته وأقاربه، والحديث الذي دار بينهم قبل وفاته بیومین فقط.

وقال الوالد، خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن”، إن ابنه كان بارا بوالديه ومحبا لأقاربه وكان شجاعا مقداما وكان يتمنى الشھادة في كل وقت.

وروى والد الشهيد، موقفا حدث قبل يومین من استشھاد ابنه النقيب سليمان القزلان، عندما كان جالسا معھم قبل التوجه لأداء واجبه.

وأضاف أن ابنه الشهيد قال لوالدته: “إنني إن شاء الله سأستشھد”، وھو ما حدث بالفعل بعد يومین حینما وصل نبأ استشھاده.

وختم والد الشهيد بقوله إن الأسرة بعد استشھاد ابنھم زادت رفعة وشرفا، لأنه استشھد وھو يدافع عن الدين والملیك والوطن.

 

 

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