تعرض أحدهما لجرح قطعي.. تفاصيل اعتداء معلم على طالب وشقيقه بمكة (فيديو)

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كشفت والدة طالبَيْن تعرضا للضرب من قبل معلم في مدرسة بالمرحلة الابتدائية في بحرة التابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة، تفاصيل جديدة عن الحادثة.

وقالت والدة الطالبين، في اتصال هاتفي مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، “إن ابنها الصغير في السنة الرابعة الابتدائية، وعمره 10 سنوات، كان جالسًا في فناء المدرسة، وكان على خلاف مع طالب آخر، وعندما شاهدهما المعلم أمسك بولدي، وذهب به إلى الساحة الداخلية للمدرسة، وقام معلم آخر بلي يده، والاعتداء عليه بالضرب المبرح”.

وتابعت الوالدة قائلة: “عندما شاهد الطلاب الاعتداء أبلغوا شقيقه في السنة السادسة الابتدائية؛ فذهب مسرعًا للدفاع عن شقيقه، وعندها أمسك به المعلم واعتدى عليه؛ فقام ابني بالدفاع عن نفسه”.

وأضافت “أن المعلم جلس بكامل جسمه على ابني فقام بعض يد المعلم، ثم تطور الحال، وانفض الاشتباك، وذهب المعلم، وجلب “مفك” من حديد، وضرب ابني بقرب أذنه، ثم سدد طعنه على جفن عينه؛ ما سبَّب له جرحًا”.

واستطردت الأم قائلة: “ثم بعد ذلك ذهب بابني إلى مستشفى خاص بمنطقة بحرة، وتم إسعافه وخياطة جفنه بواقع ست غرز، ثم حاول أن يقنع ابني بأن لا يخبرنا بأنه اعتدى عليه، وأن يقول إنه سقط على الأرض قائلاً له: “وأنا أعطيك 5 آلاف ريال نظير التكتم على القضية”.

وأشارت إلى أنها فور علمها بالأمر أبلغت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة للتحقيق في الاعتداء على ابنَيَّ، وأخذ حقهما من المعلم المعتدي، خاصة الضرر الذي لحق بالأكبر، ولدي تقرير طبي، ومدة شفائه 7 أيام؛ وهو ما يثبت الاعتداء.

وختمت والدة الطالبين بقولها “أناشد المسؤولين متابعة القضية، وأخذ حق ابنَيَّ من ظلم المعلم واعتدائه عليهما من غير وجه حق”.

بدوره، علق المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة طلال الردادي بقوله “إن القضية ما زالت في طور التحقيقات مع جميع الأطراف، وتمت مباشرة قضية اعتداء المعلم على الطالب على الفور”.

وأضاف الردادي أنه “صدرت توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للأنظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الجميع”.