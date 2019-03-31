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ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية (صور)

ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية (صور)
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تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
كما كان في استقبال سمو ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.
وقد وصل في معية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

 

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