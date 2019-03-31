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«الحصيني» يتوقع انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وأمطاراً على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وأمطاراً على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض من 5 إلى 8 درجات على عديد المناطق، كما توقع هطول أمطار على مناطق: (الرياض، وتبوك، والشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وقال “الحصيني” عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله من غد الاثنين يطرأ انخفاض في الحرارة، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وثماني درجات مئوية؛ ما يعني عودة الأجواء الباردة ليلاً والصباح الباكر إلى الأجزاء الشمالية من المملكة، والباردة نسبياً على الوسطى، وشمال المدينة، والشرقية، والمرتفعات الغربية والجنوبية، وباقي المناطق لطيف”.

وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ “24 ساعة” المقبلة من مساء اليوم الأحد إلى يوم الاثنين، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنوّرة، والرياض، وشرق القصيم، وتبوك، والشمالية، والجوف، والشرقية، مع رياح مثيرة للغبار.

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