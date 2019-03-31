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آخر تطورات نفوق «حمير» بوادي الريم في المدينة.. الكشف عن مرض جديد

آخر تطورات نفوق «حمير» بوادي الريم في المدينة.. الكشف عن مرض جديد
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تواصل – فريق التحرير:

شهد وادي الريم بالمدينة قبل أيام نفوق عددٍ كبير من “الحمير”؛ مما أثار هلع المواطنين، وسط تحذيرات من انتشار مرض خطير.

الجهات المعنية في المدينة المنوّرة، شكلت لجنة مكوّنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة المدينة المنوّرة والشرطة؛ وذلك للتحقق من حادثة نفوق عددٍ من الحمير في “وادي ريم” جنوبي المدينة المنوّرة؛ للوقوف على طريقة دفن الحمير النافقة ومعرفة سبب النفوق.

وكشفت نتائج العينات الأولية في التشخيص المخبري إصابة الحمير بـ”إنفلونزا الخيل”، وأكدت مصادر أن هذا المرض لا ينتقل إلى الحيوانات الأخرى، مؤكدةً أنه تم إعداد خطط طريقة دفن الحمير النافقة حتى لا ينتشر المرض.

وكانت الجهات المعنية قد باشرت حادثة نفوق عددٍ من الحمير في وادي ريم – جنوبي المدينة المنوّرة، وقامت بسحب عيّنات منها لإرسالها إلى المختبرات المركزية.

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