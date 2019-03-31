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توقف قلبها.. إنقاذ حياة طفلة شارفت على الموت بحادث سير في الباحة

توقف قلبها.. إنقاذ حياة طفلة شارفت على الموت بحادث سير في الباحة
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تواصل – الباحة:

تمكَّنت فرق الهلال الأحمر بالباحة من إنقاذ حياة طفلة، تبلغ من العمر سنتين وعدة أشهر، بعد أن تعرضت لإصابات خطيرة نتيجة حادث انقلاب.

وتوقف قلب الطفلة وتنفسها وتمكنت فرق الإنقاذ من عمل إنعاش قلبي رئوي، وإعادة التنفس والنبض للطفلة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: “تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب مغرب اليوم في تمام الساعة الـ18:21 على الرقم الموحد (997) عند نزول شمرخ الجديد”.

وعلى الفور، تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر بنخال، ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع، وعند وصول إحداهما اتضح وجود إصابة خطيرة لطفلة؛ إذ توقَّف قلبها وتنفسها.

وجرى التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لها حتى وصولها لمستشفى القرى، وتم إعادة النبض والتنفس”، مشيراً إلى وجود إصابتين أخريين، تم علاجهما بالموقع.

 

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