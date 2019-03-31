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قرار بترقية 1875 فرداً من العسكريين والعسكريات بـ«الجوازات»

قرار بترقية 1875 فرداً من العسكريين والعسكريات بـ«الجوازات»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قراراً إدارياً يقضي بترقية “1875” فرداً من العسكريين والعسكريات إلى الرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية العامة للجوازات وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

وتمنى اللواء اليحيى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق والسداد في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.

من جانبهم، شكر المترقون والمترقيات مدير عام الجوازات على هذه الترقية والتهنئة التي تقدم بها، وأكدوا على أنها ستكون دافعاً لهم في أداء أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص.​

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