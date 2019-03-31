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تفاصيل وفاة مقيم لبناني داخل مركبة بوضع التشغيل في جدة

تفاصيل وفاة مقيم لبناني داخل مركبة بوضع التشغيل في جدة
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تواصل – جدة:

باشرت الجهات الأمنية واقعة العثور على مقيم من الجنسية اللبنانية، مُتوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل بمحافظة جدة.

وكان قد ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة، مفاده العثور على شخص في حالة إغماء داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل بحي الشاطئ بجدة.

وبعد مباشرة الجهات الأمنية للموقع، وانتقال الهلال الأحمر السعودي والأدلة الجنائية، وضابط خفر مركز السلامة؛ اتضح أن الشخص مقيم من الجنسية اللبنانية يبلغ من العمر 64 عاماً، مُتوفى داخل مركبته التي كانت في وضع التشغيل، جرى استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، ونقل الجثمان للمستشفى.

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