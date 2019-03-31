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مسؤول أمريكي: تأثير إيران في اليمن «سيئ للغاية» ويزيد أمد الصراع

مسؤول أمريكي: تأثير إيران في اليمن «سيئ للغاية» ويزيد أمد الصراع
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تواصل – وكالات:

وصف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، تيم ليندركينغ، تأثير إيران على اليمن بـ”السيئ للغاية”، مضيفاً أنه “يطيل أمد الصراع ويساعد الحوثيين في تصرفاتهم السلبية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات التي تستهدف البنى التحتية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا”.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي زار عدن الأسبوع الماضي، والتقى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، ومسؤولين آخرين، إن “الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جداً من وجهة نظرنا”، مضيفاً أن هذا لا يعني أننا ندعم الحل العسكري، إلا إذا كان ذلك سيجبر الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار، فيمكن تفهم ذلك”.

وأشار ليندركينغ إلى أن “بلاده لا تشجع الأطراف على الاستمرار في القتال بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، وأن الحل النهائي يتمثل في الانخراط بمحادثات حول القضايا الصعبة وتقديم التنازلات، وإبقاء التدخل الخارجي إلى الحد الأدنى لكي يكون اليمنيون هم من يتخذون القرارات المصيرية حول مستقبلهم”، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.

وتساءل: “كيف يمكن لمن أراد السلام في اليمن أن يرتبط بمثل هذه العمليات وهذا السلوك؟ “.

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