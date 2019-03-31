وظيفة شاغرة بشرطة منطقة الحدود الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية توفر وظيفة شاغرة على المرتبة 33؛ للعمل بمسمى (قصاص أثر)، واشترطت الشرطة أن يكون المتقدم سعودياً بالأصل، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يتوفر في المتقدم لشغل تلك الوظيفة التعرف على الآثار وتحديد الشخصيات وتحديد الاتجاهات والأعمال الأخرى ذات العلاقة.

المسمى الوظيفي:

– قصاص أثر.

الشروط والتفاصيل:(اضغط هنا).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/07/24هـ ولمدة 30 يوماً.

طريقة التقديم:

– تستقبل الطلبات بمقر مديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية – الشؤون الإدارية – الموظفين.