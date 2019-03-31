مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف بمجال التمريض في الرياض

تواصل – الرياض:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض بالرياض؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مساعد المدير التنفيذي شؤون التمريض، وممرض أول).
الوظائف:
1 – مساعد المدير التنفيذي شؤون التمريض (إدارة شؤون التمريض):
– شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في التمريض.
– لحملة الدكتوراه خبرة 7 سنوات، لحملة الماجستير خبرة 10 سنوات، لحملة البكالوريوس خبرة 12 سنة.
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2 – ممرض أول (جناح ما بعد الولادة):
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض.
– لحملة البكالوريوس خبرة سنتين ولحملة الدبلوم خبرة أربع سنوات.
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3 – ممرض أول (طب وجراحة كبار الشخصيات):
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض.
– لحملة البكالوريوس خبرة سنتين ولحملة الدبلوم خبرة أربع سنوات.
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/05/30م.
طريقة التقديم:
1 – مساعد المدير التنفيذي شؤون التمريض (إدارة شؤون التمريض):
1 – كاتب (مركز رقابة العمل والمواد):
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2 – ممرض أول (جناح ما بعد الولادة):
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3 – ممرض أول (طب وجراحة كبار الشخصيات):
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