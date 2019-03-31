وظائف إدارية شاغرة في «ديوان المراقبة العامة».. الشروط وموعد التقديم

تواصل – الرياض:

أعلن ديوان المراقبة العامة عبر موقعه الإلكتروني توفر 4 وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بالمرتبة (الخامسة)؛ للعمل بمسمى (محاسب).

واشترط الديوان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

تصنيف الوظيفة:

– محاسبة.

المرتبة:

– الخامسة.

عدد الوظائف:

– أربع وظائف.

موقع الوظيفة:

– المركز الرئيسي للديوان بمدينة الرياض.

الشروط والتفاصيل:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامية لشغل الوظيفة العامة.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3 – حائزاً على المؤهلات المطلوبة.

4 – غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5 – غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

6 – أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة معترف بها.

7 – اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/26هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/07/27هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).