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وظائف إدارية شاغرة في «ديوان المراقبة العامة».. الشروط وموعد التقديم

وظائف إدارية شاغرة في «ديوان المراقبة العامة».. الشروط وموعد التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلن ديوان المراقبة العامة عبر موقعه الإلكتروني توفر 4 وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بالمرتبة (الخامسة)؛ للعمل بمسمى (محاسب).

واشترط الديوان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

تصنيف الوظيفة:
– محاسبة.

المرتبة:
– الخامسة.

عدد الوظائف:
– أربع وظائف.

موقع الوظيفة:
– المركز الرئيسي للديوان بمدينة الرياض.

الشروط والتفاصيل:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامية لشغل الوظيفة العامة.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 – حائزاً على المؤهلات المطلوبة.
4 – غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
5 – غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

6 – أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة معترف بها.
7 – اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/26هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/07/27هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).

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