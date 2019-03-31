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«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض؛ للعمل بمسمى (مهندس عمليات الشبكة، وأخصائي المشروع الفني)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –مهندس عمليات الشبكة(Network Operations Engineer):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو الحاسب الآلي أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة تقنية وصيانة بمجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2 –أخصائي المشروع الفني(Technical Project Specialist):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسب الآلي أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قيادة المشاريع التقنية صغيرة الحجم، وفي مجال تقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/31م وينتهي بتاريخ 2019/04/07م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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