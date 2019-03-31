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«الجهني» يتوقع أمطاراً غزيرة بمعظم المناطق مع بداية موسم «السريات»

«الجهني» يتوقع أمطاراً غزيرة بمعظم المناطق مع بداية موسم «السريات»
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، زياد الجهني، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، مع بداية الحالات الربيعية والسريات بالتزامن مع بداية شهر أبريل.

وقال الجهني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بمشيئة الله الفترة القادمة مبشرة بالخيرات على معظم مناطق المملكة من غربها لشرقها مروراً بالوسطى، والـ35 يوماً القادمة هي ذروة أمطار الموسم وأشدها غزارة مصحوبة باشتداد الرياح وحبات البرد”.

وأضاف أن: “منخفض قطبي مصحوب برياح شمالية باردة يجلب معه الثلوج على مرتفعات تبوك ويدفع أمامه رياحاً شمالية باردة تنخفض معها درجات الحرارة من هذه الليلة، وحتى آخر الأسبوع بشكل تدريجي من شمال المملكة ثمَّ غربها، ثمَّ الوسطى والشرقية بعد ذلك”.

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