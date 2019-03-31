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«واتساب» يستعد لإطلاق ميزة تُسهل الاستماع للرسائل الصوتية
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تواصل – وكالات:

أظهرت النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق التراسل الفوري واتساب أن الخدمة تعمل على عددٍ من المزايا الجديدة، إلى جانب ميزة الوضع الليلي وقفل التطبيق ببصمة الإصبع، ومن تلك المزايا التشغيل التلقائي للرسائل…

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، إنه وجد أن الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.19.86 يتضمن تحسيناً على ميزة “صورة في صورة”.

وكانت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، قد أطلقت في السابق ميزة “صورة في صورة” التي تسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو المُستضافة على مواقع، مثل يوتيوب، وفيسبوك، وإنستجرام، على نحو منفصل يسمح بالدردشة وقراءة المحادثة في الوقت ذاته.

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