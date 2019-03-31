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«أمن الدولة» يُعيد طفليْن اختطفهما والدهما ليلتحق بـ«داعش»

«أمن الدولة» يُعيد طفليْن اختطفهما والدهما ليلتحق بـ«داعش»
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تواصل – الرياض:

أعاد جهاز أمن الدولة في المملكة طفليْن سعودييْن اختطفهما والدهما من أمهما قبل أن يلتحق بتنظيم “داعش” منذ سنوات ويترك طفليه لدى التنظيم الإرهابي.

وكان الوالد قد اختطف الطفلين السعوديين بحجة السياحة في تركيا قبل أكثر من 5 أعوام، قبل أن يتركهما والدهما بيد التنظيم المتطرف، بعد شهر من وصوله إلى سوريا وتنفيذه عملية إرهابية انتحارية هناك.

وأوضحت مصادر أن وصول الشقيقيْن عبدالله وأحمد إلى الرياض، جاء عبر عملية مُحكمة كانت محفوفةً بالمخاطر انتهت بنقلهما من سوريا عبر تركيا إلى المملكة؛ وفقاً لـ”العربية”.

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