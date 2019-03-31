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لتجنب «عين السمكة».. ابتعد عن الأحذية الضيقة

لتجنب «عين السمكة».. ابتعد عن الأحذية الضيقة
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تواصل – وكالات:

عين السمكة من المتاعب المزعجة للغاية؛ إذ تُسبب الشعور بآلام مبرحة أثناء المشي. فكيف تنشأ عين السمكة، وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي أن عين السمكة تنشأ بفعل الضغط والاحتكاك، على سبيل المثال بسبب مقاس حذاء غير مناسب.

وأضاف المعهد الألماني أنه يُمكن التغلب على عين السمكة، بإزالة الطبقة المتقرنة بـ “تليينها” في حمام قدم أولاً، ثم إزالتها بحذر بحجر الخفاف (الحجر المسامي)، وليس بأداة حادة مثل السكين أو ماكينة حلاقة.

كما يجب استبدال الأحذية الضيقة بأخرى مناسبة لا تسبب ضغطاً أو احتكاكاً. وإذا استمرت عين السمكة، يجب استشارة طبيب أمراض جلدية.

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