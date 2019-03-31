خادم الحرمين يلتقي أمين الأمم المتحدة ورئيس وزراء البحرين ورئيس برلمان الجزائر

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تواصل – واس:

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الأحد، على هامش أعمال القمة العربية في تونس، معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الأمم المتحدة، ممثل الأمين في ليبيا غسان سلامة، ومساعدة الأمين للشؤون السياسية روز ماري، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، والمستشار السياسي إيهاب عميش.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، معالي رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، عن تمنياته بالأمن والاستقرار للجزائر ولكل ما فيه الخير للشعب الجزائري الشقيق.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الجزائري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان العمامره، ورئيس الديوان عيسى بورقبه.

ثم التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء، الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب البحريني، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.

 

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