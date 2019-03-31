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الصين.. تحويل نفايات الزراعة لوقود طيران

الصين.. تحويل نفايات الزراعة لوقود طيران
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تواصل- وكالات:

توصل علماء صينيون إلى طريقة لتحويل النفايات الزراعية إلى وقود طيران عالى الكثافة، ما قد يقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة الطيران.

وذكر فريق البحث فى معهد داليان للفيزياء الكيميائية، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم – فى بيان اليوم، أن أعضاء الفريق استخدموا السليلوز، وهو مكون رئيسى فى النفايات الزراعية، كمادة خام لإنتاج نوع من مركب “بوليسيوألكان”، موضحاً أن هذا المركب يتميز بنقطة تجميد أقل وكثافة أعلى مقارنة بالوقود النفاث التقليدى، فيما يمكن استخدامه كبديل لأنواع وقود الطائرات عالية الكثافة الحالية أو كمادة مضافة لتحسين كفاءة أنواع وقود الطيران الأخرى.

وأضاف فريق البحث أن الوقود الحيوى مشتق من الكتلة الحيوية وله كثافة أعلى، حيث يمكن للطائرة أن تطير إلى مسافة أبعد وتحمل أوزانا أكبر من تلك التي تستخدم وقود الطائرات التقليدية، ما من شأنه أن يساعد في تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار فريق البحث بمعهد داليان للفيزياء الكيميائية إلى أن البحث يوفر استراتيجية جديدة لتصنيع وقود الطائرات المتطور باستخدام السليلوز، فيما يتوقع أن تبدأ عملية التسويق لهذا المنتج في غضون ثلاث أو خمس سنوات.

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