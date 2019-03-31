إيراني يقتل ويصيب 11 شخصًا من أسرة زوجته بـ«كلاشنكوف»

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين في نزاع عائلي وقع مساء السبت، وفق ما نقلت فوكس نيوز الأمريكية عن وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد.

وأعلن نائب قائد شرطة مدينة دزفول حسين عيدي، مقتل 7 وإصابة 4 بسبب خلاف عائلي، باستخدام كلاشنيكوف.

وبين عيدي أن “شخصاً فتح النار على عائلة زوجته بعدما هاجم منزلهم بسبب خلاف بين العائلة والزوج الذي فتح النار عليهم، وأسفر الهجوم عن مقتل 7 أشخاص و 4 جرحى”.

وأضاف نائب قائد شرطة مدينة دزفول “استخدم القاتل نفس السلاح أيضاً للانتحار وهو في وضع صحي حرج”.