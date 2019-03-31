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كاميرا مراقبة بدقة 4K تعمل بدون أسلاك

كاميرا مراقبة بدقة 4K تعمل بدون أسلاك
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “أرلو” Arlo كاميرا المراقبة الشبكية Ultra الجديدة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كاميرا المراقبة الجديدة تمتاز بجودة فيديو 4K وبتقنية HDR مع وظيفة رؤية ليلية بالألوان، وتثبيت لاسلكي، ونطاق رؤية يمتد إلى 180 درجة، وإضاءة موضعية مدمجة، وصوت ثنائي المسار مع خاصية خفض الضوضاء.

وتروّج الشركة لكاميرا المراقبة الجديدة بفضل مقاومة العوامل الجوية المختلفة، والعمل لاسلكيا عبر شبكة الواي فاي.

ويستوجب التشغيل توفر قاعدة أساسية ثابتة، مع طقم الكاميرا وتوصيلها بجهاز الراوتر، ويتضمن محول أرلو الجديد للكاميرا Ultra فتحة لتركيب بطاقة microSD مدمجة، وبطاقة الذاكرة المتوفرة اختيارياً يمكن للمستخدم تخزين مقاطع فيديو بدقة 4K بشكل محلي مجاناً.

وأوضحت الشركة أن سعر نظام المراقبة المكون من كاميرا واحدة يبلغ 400 دولار أمريكي.

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