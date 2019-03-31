«تعليم الرياض» يُكرِّم 130 طالبًا متفوقًا من أبناء الشهداء

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كرّم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض عبد الله بن سعد الغنام أكثر من 130 متفوقاً ومتفوقة من الطلاب والطالبات أبناء الشهداء وبناتهم ومنسوبي التعليم المتوفين وذلك خلال الحفل الذي نظمه مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين أمس في نادي الضباط بحضور عدد من مسؤولي تعليم الرياض.

وأكد الغنام في كلمته خلال الحفل أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اهتمت ولا تزال بأسر شهداء الواجب، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم ومليكهم وحفاظاً على مقدرات هذا البلد، وأن وزارة التعليم أخذت على عاتقها الاهتمام بأبناء الشهداء وبناتهم ومنسوبي التعليم المتوفين، امتداداً لرعاية الدولة لهم، فبادرت إلى تكريمهم وتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم، مقدماً شكره لمكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات وفريق عمله.

بعد ذلك أوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” ريم بنت محمد الراشد في كلمتها أن تكريم أبناء الشهداء وبناتهم ومنسوبي التعليم المتوفين واجب تفخر الدولة به وهو تكريم لأبناء الأبطال والمخلصين لهذا الوطن المعطاء، وكان لزاماً أن نكون مع أبنائهم وبناتهم أوفياء.

وأكدت الراشد أن إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المكرمين من أبناء الشهداء وبناتهم ومنسوبي التعليم المتوفين شرف كبير وعظيم دأبت عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات.

وتخلل حفل التكريم أوبريت “حلم الطفولة”، نفذه طالبات مدارس الجودة الأهلية، إضافة إلى قصيدة ترحيبية قدمتها الطالبة ريم العبدان، وشعر عن الوطن قدمته الطالبة سمهر علوش، وعدد من الفقرات المتنوعة، وتكريم الرعاة والمشاركين.

من جهته بين مدير مكتب وفاء مهيدب المهيدب أن مكتب وفاء يقدم العديد من الخدمات لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، وأن إدارة تعليم الرياض تسخر جميع الإمكانات الممكنة من خلال مكتب وفاء لتقديم الرعاية لأبناء شهداء الواجب وبناتهم ومنسوبي التعليم المتوفين، مؤكداً أهمية بذل كل الجهود للعناية بهاتين الفئتين الذين قدموا للوطن أرواحهم من خلال شهداء الواجب، أو كانوا معلمين خدموا العلم والتعليم وساهموا في بناء أجيال المستقبل، وتقديم الرعاية الأبوية لهم نفسياً وصحياَ وتعليمياً واجتماعياَ ومادياً وتوفير ما يحتاجونه من خدمات تحقيقاً لرسالة المكتب وأهدافه التي أنشأ من أجلها، مقدماً شكره لشركاء النجاح الذين ساعدوا على نجاح الحفل من الرعاة والإدارات المساندة في تعليم الرياض.