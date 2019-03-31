«العيسى» ينفي الاتفاق مع «الفاتيكان» لبناء كنائس بالمملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، وجود اتفاق بين المملكة ودولة الفاتيكان على بناء كنائس في المملكة العربية السعودية.

وأوضح خلال مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” أول أمس الجمعة، أن هناك مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان ممثلاً في المجلس البابوي للحوار بين الأديان.

وبيَّن أن هذه المذكرة مهمة للعمل على المشتركات البينية مع الفاتيكان، لافتاً إلى أنها مشتركات كثيرة إنسانية وقيمية تتفق عليها عموم الأديان ولاسيما الإسلام والمسيحية.

وأكد وجود تعاون مستمر وجهود متواصلة بين الرابطة والفاتيكان، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة للفاتيكان دار حوار أخوي لخدمة مصلحة الإنسانية جمعاء.